حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلعت اليوم فى المستوطنات الإسرائيلية بغلاف قطاع غزة، حرائق بفعل البالونات الحارقة.



وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن الحرائق اندلعت فى المجلس الإقليمى شاطئ عسقلان بفعل بالونات حارقة أطلقت من داخل قطاع غزة.



كما شهدت مستوطنة كيبوتس بئيري حريقا هائلا بفعل البالونات الحارقة أطلقت من داخل قطاع غزة، وفقا لموقع حدشوت 24 العبري.



من جانب آخر، أطلقت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى النار نحو نقطة رصد للمقاومة شرق قطاع غزة عصر اليوم، دون وقوع إصابات، وفقا لوكالة سما.