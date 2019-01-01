جريزمان: سأدافع عن قميص البرسا بكل جهد والتزام

أكد المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، المنتقل حديثًا لنادي برشلونة لمدة 5 مواسم، عبر فيديو نشره النادي الكاتالوني عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه حان الوقت لتقبّل مصير جديد.



وأشار جريزمان خلال الفيديو: "علمني والدي منذ الصغر أن القطارات لا تمر مرة واحدة فقط.. حان الوقت لتقبّل مصير جديد".



وأضاف المهاجم الفرنسي: "في النهاية ستتحد طرقنا.. سأدافع عن قميص البرسا بكل جهد والتزام.. هذه هي لحظتنا وهذا هو طريقنا".



ودفع "البلوجرانا" الجمعة داخل مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم 120 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في العقد، الذي كان الأتلتيكو وقعه مع اللاعب الفرنسي الذي يسافر إلى مدينة برشلونة السبت.



وينتظر أن تجرى مراسم تقديم غريزمان رسميًا كلاعب جديد في صفوف "البلوجرانا" في الساعة 21.00 من يوم السبت، وكذلك جلسة التصوير داخل المتجر الرسمي للنادي بملعبه كامب نو، والأحد سيقوم بتوقيع العقد رسميًا.