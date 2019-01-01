أزمة تهدد انتقال إدميلسون جونيور للهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الهلال السعودي بدأ بالفعل في مفاوضات ضم البرازيلي الأصل البلجيكي الجنسية إدميلسون جونيور، لضمه إلى صفوف الفريق الأول، في الموسم الجديد.



أشارت التقارير، إلى أن المشكلة أن إدارة نادي الهلال، تفاوض وسطاء وليس وكيل أعمال اللاعب الأصلي، وهو كريم رفيقي.



ووفقا للتقارير فإن، وكيل إدميلسون، أعلن استعداده للتفاوض مع الهلال، في حال تواصلوا مع مباشرة، خاصة أن اللاعب، مصر على الرحيل من الدحيل، وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.



وفي حال عدم التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب، فإن ذلك سيعرض النادي السعودي للعقوبات.