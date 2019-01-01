نجم تونس يتلقى عرضًا رسميًا من الاتفاق السعودي

قدم نادي الاتفاق السعودي عرضا رسميا للتعاقد مع نعيم السليتي نجم منتخب تونس والمحترف بصفوف ديجون الفرنسي.



ووفقا للتقارير فإن نادي الاتفاق استقر على التعاقد مع اللاعب بعدما أظهر تألقا كبيرا خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.



قدم مجلس الاتفاق عرضا بـ2.7 مليون يورو، على أمل أن يوافق نادي ديجون الفرنسي على بيع اللاعب.



جدير بالذكر أن السليتي سجل هدف تونس الثالث في مباراة مدغشقر بربع نهائي كأس الأمم والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.