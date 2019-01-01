تقارير: إيكاردي غادر معسكر إنتر ميلان ويتدرب منفردًا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، غادر معسكر تدريب فريقه في مدينة لوغانو، يوم السبت.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن اللاعب غادر المعسكر لعدم ارتياحه في الاستمرار ضمن المجموعة، التي لن يكمل معها الموسم المقبل.



وقرر اللاعب العودة إلى ميلانو وسوف يتدرب بشكل منفصل مع مدرب شخصي؛ بسبب أنه يعرف استحالة استمراره في الفريق.



وأعلن إنتر ميلان بشكل رسمي أن إيكاردي خارج حسابات النادي في الموسم المقبل، بينما يعد يوفنتوس هو أكثر المهتمين بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، ولكن دون تقديم أي عرض حتى الآن.



يذكر أن إيكاردي قد عاش موسمًا عصيبًا مع فريقه، شهد خلافات كبيرة نتج عنها سحب شارة القيادة من اللاعب وتجميده.