محامي جريزمان يهاجم إدارة أتلتيكو مدريد بعد بيانهم ضد اللاعب

هاجم ألبرتو بالومار، المحامي الخاص باللاعب أنطوان جريزمان، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي برشلونة، إدارة أتلتيكو مدريد.



وأعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي عن التوقيع مع الفرنسي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس وقدرها 120 مليون يورو.



ولكن رد أتلتيكو مدريد بعدها ببيان رسمي وعاجل أن قيمة انتقال غريزمان ليست 120 مليون يورو، وإنما 200 مليون يورو، أي أن هناك فارق 80 مليون يورو يطالبون بالحصول عليه.



ويستند النادي إلى أدلة ضد اللاعب، تؤكد أن الاتفاق قد تم بين برشلونة وبطل مونديال روسيا في شهر مارس الماضي عندما كان الشرط الجزائي بـ200 مليون يورو قبل انخفاضه في الأول من يوليو الجاري.



وقال بالومار لإذاعة ”كادينا كوبيه“ الإسبانية: ”لإثبات وجود عقد مبدئي قد وقع بين برشلونة وغريزمان، يجب أن يمتلك أتلتيكو مدريد دليلًا أقوى من بيان اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق“.



وتابع: ”أتلتيكو أدخل نفسه في قضية ضدنا لأنه حسبما أشار لديهم أدلة ضد غريزمان، لذلك سيكون علينا الانتظار حتى رؤية صحة ادعاءاتهم“.



وأردف: "إذا لم يكن يملك النادي سوى بيان جريزمان لن يكون دليلًا قويًا لإثبات أن هناك اتفاقًا قد تم بين برشلونة واللاعب منذ مارس الماضي".



وعاد "بالومار" للحديث عن بيان أتلتيكو مدريد في تصريحات اليوم لصحيفة ”ليكيب الفرنسية، قائلًا: "أنطوان مستاء من تعامل مسئولي أتلتيكو مدريد معه ويتصرفون بسوء نية على عكس ما كانوا يعدونه به".



وأشار: "قادة أتلتيكو مدريد يفعلون ما يرونه صحيحًا بالنسبة لهم، وسنفعل نفس الشيء إذا لزم الأمر".



وأتم: "في الوقت الحالي، جريزمان يركز فقط على مغامرته الجديدة مع برشلونة وكيفية التأقلم السريع مع الفريق".