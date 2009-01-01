الدوري الإنجليزي يفتح أبوابه لهيجوايين من جديد

انضم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي للأندية الراغبة في ضم المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين، لاعب يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف، لينافس نادي روما على ضمه.



وعاد اللاعب الدولي الأرجنتيني إلى صفوف اليوفي بعدما أمضى الموسم الماضي معارا ضمن صفوف فريقي ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.



وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن وست هام يخطط لإعادة النجم الأرجنتيني إلى البريمييرليج، بعد نهاية حقبته مع "البلوز".



وسبق للتشيلي مانويل بيليجريني، مدرب وست هام الحالي، تدريب هيجوايين خلال موسم 2009-2010، أثناء وجودهما معا في نادي ريال مدريد الإسباني.



ويرغب "الهامرز" في تعزيز صفوف الفريق بعد رحيل لاعبه النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، الذي رحل هذا الصيف إلى الدوري الصيني، ما أضعف ترسانته الهجومية.



وكان هيجوايين خاض 18 مباراة مع تشيلسي في كل البطولات خلال فترة إعارته له والتي امتدت لـ6 أشهر، لم يصادفه فيها التوفيق، حيث سجل 5 أهداف فقط ولم يصنع أي هدف.



يذكر أن وست هام دخل أيضا في محادثات مع آينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي سيباستيان هيلر، إلى جانب الفنزويلي سالومون روندون مهاجم وست بروميتش الإنجليزي.