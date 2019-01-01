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رياضة

أياكس يؤكد رسميا قرب رحيل دي ليخت

السبت 13/يوليه/2019 - 04:17 م
دي ليخت
دي ليخت
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لمح نادي أياكس أمستردام الهولندي إلى قرب انتقال مدافعه ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي، بعدما أكد انتظار اللاعب حسم انتقاله لأحد الأندية الكبرى خلال الساعات القليلة المقبلة، دون أن يفصح عن هوية النادي.

وأعلن النادي الهولندي عبر موقعه الإلكتروني، السبت، عدم سفر دي ليخت مع باقي زملائه إلى النمسا، لخوض المعسكر الاستعدادي للموسم المقبل.

وأوضح أياكس، في بيانه، أن دي ليخت ينتظر انتقالا محتملا لأحد الأندية، دون الكشف عن هوية النادي الذي سينضم له المدافع الهولندي الشاب.

ويأتي هذا البيان من أياكس ليعزز التقارير التي خرجت من إيطاليا، صباح السبت، بشأن قرب إعلان يوفنتوس تعاقده مع اللاعب صاحب الـ19 عاما.

وتشير التقارير إلى بلوغ تكلفة الصفقة 70 مليون يورو، مع تضمنها 5 ملايين يورو أخرى كحوافز إضافية، على أن يوقع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات، يحصل بموجبه على راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو.

وفي حالة نجاح يوفنتوس في إتمام الصفقة لصالحه، فإنه سيوجه ضربة معنوية لنادي برشلونة الإسباني، الذي سعى طوال الفترة الماضية لضم النجم الهولندي رفقة مواطنه وزميله السابق في أياكس فرينكي دي يونج.

يذكر أن تقارير إيطالية أكدت (الجمعة) توصل يوفنتوس لاتفاق مع اللاعب على كل شروط التعاقد، تمهيدا للإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.
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