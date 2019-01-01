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مصر

محمد الباز لـ"زملائه وأصدقائه" فى شارع "قصر العينى": أنا أولى بـ"روزاليوسف" منكم

السبت 13/يوليه/2019 - 04:16 م
جريدة الدستور
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لم تكن حالة الغضب التى انتابت زملائى وأصدقائى فى «روزاليوسف» طبيعية.

أعرفهم جيدًا كما أعرف خطوط كف يدى، فقد تتلمذت على يد أساتذة فى هذه المؤسسة العريقة، وتتلمذ على يدى عشرات ممن يعملون هناك، سواء فى مدرجات الجامعة أو فى صالات التحرير التى عبرت خلالها، لذلك كان غريبًا أن يفقدوا أعصابهم لهذه الدرجة التى أهدروا فيها القيمة الأساسية التى تُعلّمها «روزاليوسف» لمن يعملون فيها، وهى قيمة إدارة حوارٍ راقٍ فى المجتمع.

أقدر الظرف العام الذى تعيشه المهنة، وفى القلب منه «روزاليوسف» بالطبع، وهو ما جعل ضرب المثل بالمؤسسة فى إطار حديثى عن إصلاح أحوال المؤسسات الصحفية القومية أمرًا مثيرًا للأعصاب فيما يبدو، فخرج أبناء «روزا» يدافعون عن مؤسستهم وكأن هناك من يريد تدميرها.

الكلام الذى أغضب أبناء المؤسسة العريقة كان حول فرضية ماذا لو اختفت «روزاليوسف» من الحياة الصحفية؟!، فمن الطبيعى أن تتحول إلى تاريخ، كما تحولت صحف أخرى إلى تاريخ، وهو أمر متوقع بحكم التاريخ، ولا يمكن أن يمنع ذلك أحد.

عندما تحدث معى الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحد أعمدة «روزا» الكبار قال لى أنا سمعت ما قلته، وأعرف أن الكلام تم اجتزاؤه من سياقه، لكنه فى الوقت نفسه يقدر غضب الزملاء، فقلت له: أنا أولى بالدفاع عن روزاليوسف إذا كان هناك من يحاول الإساءة إليها، لكن لم تكن هناك أى إساءة متعمدة أو حتى غير متعمدة.

على الزملاء والأصدقاء أن يتخففوا من حالة الغضب التى انتابتهم، لكن حالة الخوف التى سيطرت على الجميع من المفروض أن تكون دافعًا لحوار جاد حول مستقبل المهنة، وفى القلب منها مؤسسة روزا التى يتعامل معها أبناؤها الآن على طريقة المصريين الذين يتفاخرون بمجد أجدادهم الفراعنة، وفى هذه الحالة يمكن أن نستمع لما يقال.. رغم أن لديهم ألف طريقة ليستعيدوا بها مجد الآباء المؤسسين لواحدة من أهم وأعرق مؤسساتنا الصحفية.
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