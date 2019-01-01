نجل زيدان يزيد الجدل حول سبب رحيل والده عن معسكر الريال

زاد لوكا زيدان، نجل الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الجدل حول أسباب مغادرة والده معسكر الفريق الملكي، الجمعة، في مدينة مونتريال الكندية.



النادي الملكي أعلن، في بيان رسمي، الجمعة، عن مغادرة المدرب الفرنسي المعسكر لأسباب عائلية، ليتولى مساعدوه المسئولية حتى نهاية فترة الإعداد.



وسار الحارس الشاب على درب والده، بعدما طلب هو الآخر مغادرة معسكر فريق سانتاندير المعار إليه من الريال.



وغادر حارس سانتاندير معسكر الفريق بالفعل وغاب عن تدريبات يوم السبت، ليلحق بوالده، لنفس الأسباب العائلية، التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.



وقدم ريسينج، الحارس الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، الخميس الماضي، ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.



جدير بالذكر أن رحيل نجل زيدان جاء بسبب امتلاك النادي الملكي 3 حراس آخرين في الفريق الأول، هم تيبو كورتوا وكيلور نافاس وأندريه لونين.