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رياضة

خالد جلال يؤجل مناقشة صفقات الزمالك الجديدة

السبت 13/يوليه/2019 - 04:15 م
جريدة الدستور
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قال خالد جلال، مدرب الزمالك، إن الجهاز الفني للفريق يؤجل مناقشة ملف الصفقات الجديدة في الوقت الحالي انتظارا لانتهاء المباريات الحاسمة في الدوري المصري والتي ستحدد هوية لقب المسابقة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري حاليا بـ74 نقطة وتتبقي له مباراتان مع المقاولون العرب والزمالك، بينما يملك الزمالك 68 نقطة في المركز الثالث وتتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي ثم الأهلي، وهو ما يعني تتويجه بالمسابقة حال فوزه بالمباريات الثلاث.

وأكد جلال، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن فريقه استفاد من المعسكر التدريبي الذي أقامه على مدار 13 يوما بقبرص وانتهى (السبت)، وخاض خلاله 3 وديات، مضيفا "تركيزنا ينصب حاليا على المباريات الثلاث.. وسنعقد بعدها جلسة لوضع التصور الخاص بالمراكز التي تحتاج لتدعيم".

وتابع "لا تشغل بالي نهائيا الانتقادات والهجوم الذي أتعرض له من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أتابع تلك الأشياء. تركيزي ينصب على مهمتي وهي تحقيق الانتصارات والبطولات للزمالك"، مطالبا الجماهير بدعم الفريق بمنتهى القوة خلال اللقاءات المتبقية في البطولة.

وأكد مدرب الزمالك أنه تحدث مع لاعبي الفريق بشأن المباريات الثلاث المتبقية بالدوري، واصفا اياها بأنها "مصيرية"، بداية من مباراة الجونة، مؤكدا أنهم مطالبون بالفوز.

وكان الاتحاد المصري للعبة قرر تأجيل المباريات الخمس إلى ما بعد انتهاء كأس الأمم الافريقية التي تقام حاليا في مصر، والتي ودعها الفراعنة بالخسارة أمام جنوب افريقيا 0-1 في دور الـ16 ليقرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد إقالة المدرب خافيير أجيري وتقديم استقالته هو وأغلب أعضاء الاتحاد.

وستقام جميع المباريات المتبقية في الدوري في الفترة من 21 وحتى 28 يوليو الحالي.
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