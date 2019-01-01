هاليب تهزم سيرينا وليامز لتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس

أصبحت سيمونا هاليب أول رومانية تحرز لقب منافسات الفردي في بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها على سيرينا وليامز، الفائزة باللقب سبع مرات، بنتيجة 6-2 و6-2 في النهائي اليوم السبت.



وهذا ثاني ألقاب هاليب في البطولات الأربع الكبرى عقب فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.

وحرمت الخسارة اللاعبة الأمريكية من معادلة رقم مارجريت كورت الحائزة على 24 لقبا كبيرا في منافسات الفردي.