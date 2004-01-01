الخنيسي يقلد ساسي.. ويطالب لاعبي تونس بالتركيز

طالب طه ياسين الخنيسي، نجم منتخب تونس، زملاءه بضرورة التركيز الشديد قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، من أجل تخطي تلك العقبة الصعبة.



وأثار الخنيسي أزمة خلال المؤتمر الصحفي للقاء، بعدما تحدث باللهجة التونسية المحلية رافضا التحدث بالعربية الفصحى أو الفرنسية، ما أغضب الصحفيين السنغاليين الحاضرين، وهو نفس ما فعله زميله فرجاني ساسي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مدغشقر السابقة، قبل أن يغادر المؤتمر غاضبا بعدما طالبه المنسق الإعلامي بضرورة التخلي عن اللهجة المحلية.



وخلال المؤتمر، شدد الخنيسي على أن مباراة السنغال هي الاختبار الأصعب لنسور قرطاج في البطولة الحالية، التي لم يتعرضوا فيها لأي هزيمة حتى الآن، مطالبا زملاءه بضرورة إظهار الروح التي خاضوا بها مواجهتي غانا ومدغشقر في ثمن وربع النهائي، من أجل قطع تذكرة العبور للنهائي.



وكان منتخب تونس خاض 5 مباريات في البطولة حتى الآن، منها 3 في دور المجموعات تعادل فيها مع أنجولا ومالي 1-1 وموريتانيا 0-0.. ثم تعادل مع غانا 1-1 في ثمن النهائي قبل أن يفوز بركلات الترجيح.



وفي ربع النهائي تألق نسور قرطاج خلال مواجهة منتخب مدغشقر الوافد الجديد على البطولة الذي فجر المفاجأة بوصوله لربع النهائي، لكن التوانسة أنهوا تلك المغامرة بثلاثية دون مقابل، ليقطعوا تذكرة نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2004 التي استضافوها على أرضهم وتوجوا خلالها بلقبها الوحيد في البطولة.



وأكد الخنيسي أن منتخب بلاده جاهز للقاء، مشددا على أن الأكثر تركيزا هو من سيستطيع حسم تذكر التأهل للمباراة النهائية خلال اللقاء الذي يقام الأحد على استاد الدفاع الجوي.



يذكر أن نجم الترجي التونسي سجل هدفا وحيدا في البطولة، خلال مواجهة غانا في ربع النهائي، فيما يعد يوسف المساكني هو هداف نسور قرطاج في البطولة برصيد هدفين سجلهما أمام أنجولا ومدغشقر.