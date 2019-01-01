الإنتر يستبعد إيكاردي من معسكر الاستعداد للموسم الجديد

مهد نادي إنتر ميلان الإيطالي لرحيل مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي بخطوة عملية جديدة، بعدما استبعد اللاعب من معسكر الفريق بسويسرا، قبل بدء الجولة الآسيوية، استعدادا للموسم الجديد.



النادي الإيطالي أصدر بيانا رسميا، السبت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلاله توصله لاتفاق مع اللاعب الأرجنتيني على العودة لمدينة ميلانو.



وأوضح الإنتر في بيانه أن إيكاردي لن يتواجد رفقة بعثة الفريق في جولته الآسيوية، ليصبح الطريق ممهدا أمامه للرحيل عن النادي خلال الصيف الحالي.



وكان بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للإنتر، أكد في وقت سابق خروج إيكاردي وزميله البلجيكي رادجا ناينجولان من حسابات المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي للموسم الجديد.



ويعمل إيكاردي على حسم وجهته المقبلة، وسط تقارير تفيد بإمكانية تحوله إلى يوفنتوس الإيطالي، الذي يسعى بشدة للظفر بتوقيعه.



ومن المتوقع انتقال إيكاردي إلى "البيانكونيري" خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني رحيل أحد الثنائي ماريو ماندجوكيتش وجونزالو هيجوايين.