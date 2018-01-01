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عالم

"ابتزاز أمريكي وهدر للسيادة".. انتقادات عربية لـ"تميم"عقب زيارته لواشنطن

السبت 13/يوليه/2019 - 04:10 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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توالت ردود الأفعال العربية على زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ رأى البعض أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها، فيما اعتبر البعض الآخر أن الزيارة شهدت ابتزازًا للأمير القطري لضمان استمراره في الحكم.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش: "زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها، فالانسلاخ عن المحيط مكلف، وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة".

وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديًا ومعنويًا".

فيما استنكر المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، إنفاق حكومة الدوحة، مبالغ طائلة من أموال البلاد لتوسعة قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، واصفًا تعامل النظام مع المال العام القطري بـ"لعب القمار".

وكتب "بن عبدالله" في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "الجيش الأمريكي موجود في قاعدة العديد في قطر منذ عقدين، لماذا يتم إدخال قوات من تركيا وإيران بغرض الحماية؟، أليس الجيش الأمريكي موجود أصلآ للحماية!".

وأضاف: "وجود القوات التركية والحرس الثوري مقابل الجيش الأمريكي، يعرض الأراضي القطرية للخطر والدمار وتبرعات إعادة الإعمار!.. أنقذو قطر".

وتابع المعارض القطري قائلًا: "تصرفات تميم والحمدين في المال العام القطري "لعب قمار"، مجرد مصروفات على مكاسب وهمية، لا يوجد أي فائدة لدولة قطر من توسعة قاعدة العديد مع أننا نجزم أن هذه المبالغ ليست للتوسعة، وإنما هي تذلل للأمريكان مثلما تذللوا لهم بالتقرب من اليهود..هذه التصرفات تثقل كاهل قطر بالديون لسنوات طويلة".

من جانبه، قال الناشط الحقوقي القطري من أبناء قبيلة "الغفران" القطرية" جابر بن كحلة المري، إن "تميم" يخضع للإهانة والابتزاز الأمريكي لضمان استمراره في حكم قطر، مفرطًا بكرامة الوطن والمواطنون، مضيفًا، أنه لم يجد طريقة لإثبات قوته إلا على نساء القطريين مثل لطيفة المسيفري وغيرها.

وأضاف "المري" في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر": "تميم دفع 185 مليار دولار في سنة، أي في 10 سنوات 1850 مليار تخللها شراء طائرات فقط، بينما دفعت السعودية 450 مليار في 10 سنوات، أي 45 مليار كل سنة تخللها توطين طائرات حربية، هليكوبترات، دبابات، دفاع جوي ومنظومة "ثاد"، رادارات وغيرها من المعدات العسكرية ويبقي الثقل للمملكة".

وفي وقت سابق، شدد "المري" قائلًا: "لقد فرط تميم بكرامة قطر والقطريين أمام العالم أثناء لقاء ترامب، والكرامة هي الرفعة وعزة النفس والكبرياء، وهي الابتعاد عن كل ما يكسر النفس ويهينها، وتقديرها واحترامها أمام الآخرين، ويجب عدم التقليل من شأن الكرامة فهي أغلى ما يمتلكه الإنسان".

وفي السياق ذاته، علق الأمير السعودى، عبدالرحمن بن مساعد، على الزيارة قائلًا: "إبان زيارة ترامب للسعودية وقِعت صفقات بين البلدين بـ400 مليار دولار على مدى 10 سنوات ما بين أسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين، ومن حينها لم يتوقف صراخ الجزيرة والإعلام المدعوم من قطر مكررين عبارة "حلب السعودية"، وكأن ترامب أخذ الأموال فورًا دون أي مقابل"

وأضاف في سلسلة من التغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "لو قسمنا الـ400 مليار على 10 سنوات، أي 40 مليارًا في السنة، وتحسبًا لاجتزاء هذه التغريدة من سياقها، أكرر أن هذه المبالغ لصفقات مفيدة للبلدين تتضمن أسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة، ولمن لا يعلم، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2018 ثلاثة تريليونات ريال".

وتابع الأمير السعودي قائلًا: "في زيارة تميم لأمريكا، ذُكر أن الصفقات بين البلدين بـ185 مليار دولار، وهللت الجزيرة وأخواتها وأشادت بأهمية هذا اقتصاديًا وسياسيًا لقطر، وطبعًا مصطلح (الحلب) اختفى، مع العلم، أن الناتج المحلي لقطر عام 2018، بلغ 186 مليار دولار، أي أن الصفقات أكثر من ناتجها المحلى".
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