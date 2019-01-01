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لايف ستايل

لإطلالة صيفية رائعة عليكي بـ"الرمادي"

السبت 13/يوليه/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
رشا نصر
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تختلف صبغات الشعر الرمادي عن بعضها، حيث تأتي بدرجات مختلفة تتراوح بين الفاتحة والداكنة وتلك الجريئة والخارجة عن المألوف، فإن كان لون شعرك الطبيعي أسود أو بنيًا داكنًا، ولا ترغبين في صبغ شعرك بالكامل، اعتمدي الشعر الرمادي بدرجة الأسود، وهكذا تبقين جذور شعرك سوداء مع خصل رمادية كثيرة، بدرجة فاتحة أو داكنة، فذلك يعود إلى اختيارك. أما إذا كان لون شعرك فاتحًا، فإن الخيار الأمثل لك هو صبغة الشعر الرمادي بدرجة البلاتيني، وهو اللون الأكثر انتشارًا بين النساء، حيث يجمع بين العصرية والجرأة والتمي، ولصاحبات الشعر البني المتوسط والفاتح، وتحديدًا الكستنائي، تعد صبغة الشعر الرمادي بدرجة الكستنائي اختيارًا رائعًا لهن للحصول على إطلالة جذابة وهادئة ومفعمة بالأنوثة.

إن كنت ذات شخصية جريئة ومتجددة وعصرية وتميلين إلى صبغات الشعر الرمادي المميزة، فلا تترددي في اعتماد صبغة الشعر الرمادي بدرجة الأزرق، فهي رائجة جدًا خلال هذا الموسم، وستمنحك إطلالة لافتة للنظر تميزك عن باقي النساء. ومن صبغات الشعر الرمادي المميزة والجريئة صبغة الشعر الرمادي بدرجة الروز جولد، الذي يعد أحد الألوان العصرية جدًا والمنتشرة حاليًا بشكل كبير، لكن احرصي على اختيارك الروز جولد الفاتح إذا كان شعرك رماديًا فاتحًا، والروز جولد الداكن إذا كان شعرك رماديًا داكنًا.

وفي النهاية، من المهم أن تعرفي درجات اللون الرمادي المناسبة للون بشرتك، وذلك عبر الاستعانة بمصفف الشعر خاصتك لضمان أفضل نتيجة وأجمل إطلالة.
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