مياه الصرف الصحى تغرق شوارع مدينة 6 أكتوبر بالإسكندرية

تسببت مياه الصرف الصحي في إغراق شوارع مدينة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية، بعد تعطل محطة الصرف الموجودة بالقرب من شاطئ النخيل ما تسبب في استياء وغضب المصطافين.



كما أرسل عشرات المصطافين وقاطني المدينة استغاثة إلي محافظ الإسكندرية للتدخل لإنقاذهم من رائحة مياه الصرف وانتشار البعوض والناموس علي مدار يومين تعطلت فيهما المحطة وسط مشادات مع مسئولي المحطة والجمعية.



من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم، القائم بأعمال مدير المدينة، إن هناك تعنتًا في تعطيل المحطة من جانب مسئولي الجهاز التنفيذي للصرف الصحي بسبب خلافات مع إدارة الجمعية، والضحية هم المصطافون، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولي المحطة والجهاز التنفيذي للعمل علي حل المشكلة.