محافظ كفر الشيخ يعتمد تشكيل مجلس الأمناء بمستشفى دسوق العام

اعتمد محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، تشكيل مجلس الأمناء بمستشفى دسوق العام، لتطبيق اللائحة 120 لسنة 2000م طبقًا لقرار وزير الصحة.



حيث تبين أن مستشفى دسوق هو ثانى مستشفى عام بمحافظة كفر الشيخ، ومن أعلى المستشفيات ترددًا، وما زال يقدم خدماته طبقًا للائحة 239 لسنة 1997م، مع العلم بتطبيق اللائحة 120 لسنة 2000م والخاصة ببرنامج دعم السياسة الصحية الطبية فى كل من مستشفيات كفر الشيخ العام وسيدى غازى المركزى.



جاء ذلك، نظرًا لارتفاع الأسعار الطبية، وكمية ونوعية الخدمات المقدمة، وتمت موافقة وزير الصحة لإخضاع مستشفى دسوق لبرنامج دعم السياسة الصحية، وتطبيق اللائحة 120 لسنة 2000م، لصالح تحسين وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.