بدء تشغيل الصيدلية الإكلينيكية بمركز أورام الفيوم

قال الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز الأورام بالفيوم، إنه تم تجهيز وتشغيل وحدة العلاج الكيماوي في المركز بسعة 21 كرسيا وسريرا كيماويا، كما تم تشغيل الصيدلية الإكلينيكية والتي تعتبر الأولى من نوعها في محافظات الصعيد وتضم كابينة لتحضير العلاج الكيماوي وتجهيز وتشغيل وحدة التغذية الوريدية.



وأضاف - في تصريح اليوم السبت - أنه تم تجهيز وتشغيل وحدة الكشف المبكر عن الأورام، ووحدة الأشعة التشخيصية (العادية - التلفزيونية)، وتشغيل العيادات الخارجية بمعظم تخصصاتها، ووحدة حرق أورام الكبد، ووحدة التثقيف الصحي والتعليم المستمر، لافتا إلى أنه تم توفير شهادات ماجستير بالتعاون مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.



وأوضح أبو طالب أن مركز الأورام في حاجة إلى تجهيز وحدة العلاج الإشعاعي ووحدة الأشعة الداخلية وإنشاء مستشفى جراحة الأورام وكفالة المرضى غير القادرين.