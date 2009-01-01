4 حقول غاز مصرية تتربع على عرش البحر المتوسط

استطاعت مصر خلال أقل من عامين، أن تصبح من من كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وامتلاكها أكبر حقول للغاز فى البحر المتوسط، والذى ساهم ذلك فى جعل مصر محط أنظار العالم، وكذلك الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي وسد احتياجات السوق المحلى وتشغيل المصانع التى كانت متوقفة، بالإضافة الى مواصلة التزامها بتصدير الغاز للدول المجاورة والوفاء بسد الإحتياجات المطلوبة.



وتعد منطقة شرق البحر المتوسط من أهم المناطق التى تضم احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعى، والتى قدرتها هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية فى 2010 بمخزون غاز فى حوض شرق البحر المتوسط بحوالى 345 تريليون قدم، قادرة على سد جميع احتياجات الدول الاوروبية والعربية.



وعلى الرغم من ضخامة هذه الاحتياطات المتوقعة في شرق البحر المتوسط، فإن الحقول التي تم العمل فيها حتى الأن لا تزيد عن 70 تريليون قدم مكعبة.



كما تمتلك إسرئيل وسوريا ولبنان وقبرص واليونان العديد من الحقول الضخمة بالمنطقة، ولكن لم تكن بضخامة الحقول المصرية.



وتعد الحقول المصرية المكتشفة حديثًا بشرق البحر المتوسط هى الأضخم بالمنطقة، حيث تملك مصر عددا من اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط سواء فى المياه الضحلة أو العميقة.



حقل ظهر

ويعد أبرز هذه الحقول حقل "ظهر"، والذى تم اكتشافه فى 30 أغسطس 2015، ويقع على مسافة 190 كيلو مترًا من سواحل مدينة بورسعيد وفى عمق مياه يصل إلى 4100 متر فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.



حقل آتول

تم اكتشافه فى مارس 2015، وهو من أهم الاكتشافات الغازية التى حققها قطاع البترول ويقع على بعد 90 كم شمال مدينة دمياط، ويضم حقل أتول ثلاثة آبار بحرية بالمياه العميقة لإنتاج 400 مليون قدم مكعب غاز و10 آلاف برميل متكثفات يوميًا.



حقل نورس

يقع بمنطقة دلتا النيل وتم الإعلان عن اكتشاف الحقل فى يوليو 2015، ويصل معدل إنتاجه حاليا إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، فيما يبلغ إجمالى احتياطى الحقل إلى نحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز.



حقول شمال الإسكندرية

أحد أهم حقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط، حيث يقع المشروع على بعد 65 كيلو متر من ساحل مدينتى إدكو ورشيد، ويمتد المشروع على عمق يتراوح ما بين 350 -850 مترا من سطح البحر، وتبلغ احتياطيات المشروع نحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز، وبدأ الإنتاج منه فى شهر مايو 2017 بطاقة إنتاجية تزيد عن 600 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من المرحلة الاولى من المشروع فى حقلى تورس وليبرا، كما تم ربط المرحلة الثانية من المشروع الممثلة فى حقلى جيزة وفيوم بطاقة 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، بالإضافة إلى انه تم ربط حقل ريفين فى الربع الأول من 2019 بطاقة أكثر من 350 مليون قدم مكعب يوميًا.



حقول قبرص

وتعد قبرص ضمن دول حوض شرق البحر المتوسط، حيث تم ترسيم الحدود الاقتصادية فى المياه الاقليمية بينها وبين مصر مؤخرًا، وتملك قبرص حقل أفروديت الذى يقع على مسافة 180 كلم من الشاطئ الجنوبى الغربى لقبرص، ويضم احتياطيات تقدر بنحو 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى.



حقول لبنان بالبحر المتوسط

وبحسب مسح زلزالى قد أجرى فى المياه اللبنانية، كشف وجود مستودعات هائلة من الغاز الطبيعى تحت قاع البحر (حوالى 25 تريليون قدم مكعب ) وحدد لبنان اسماء الشركات الدولية التى تستطيع طرح عطاءاتها للحصول على تراخيص الغاز والنفط.



الحقول الإسرائيلية

وفي يناير 2009، تم اكتشاف حقل "تمارا" الذي يبلغ إجمالي المخزون الاحتياطي به، وفقًا للمسوح الجيولوجية، ما يقارب 10 تريليونات قدم مكعبة، ويقع الحقل على مسافة 90 كم من شواطئ شمالي إسرائيل، وعلى مسافة 1650 مترًا تحت سطح البحر.



كما شهد العام ذاته، اكتشاف حقل "أفروديت" على بُعد 180 كم من الشاطئ الجنوبي الغربي لقبرص، وبعمق 1700 متر تحت سطح البحر، ويقدَّر إجمالي المخزون الاحتياطي لـ"أفروديت" بما يقارب 9 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.



حقل آخر تم اكتشافه عام 2009، هو "داليت" الذي يقع على مسافة 60 كم غربي مدينة الخضيرة (شمالي إسرائيل)، بإجمالي احتياطي يبلغ ما بين 0.35 و0.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو ما يجعله قليل الجدوى الاقتصادية.



في سنة 2012، تم اكتشاف حقلين آخرين قبالة شواطئ فلسطين المحتلة؛ الأول حقل "تانين"، وبلغت التقديرات الأولية لاحتياطي الغاز فيه 1.2 تريليون قدم مكعبة.



أما الثاني، فهو حقل "ليفياثان" الذي بلغ احتياطي الغاز فيه 17 تريليون قدم مكعبة، ويقع على مسافة 135 كم من شواطئ شمالي فلسطين المحتلة بالقرب من مدينة حيفا، وذلك بعمق 1600 متر تحت سطح البحر.



حقل "غزة مارين" بغزة فلسطين

وبدأ اكتشاف تلك الحقول عام 2000، عندما اكتشفت شركة "بريتش غاز"، التابعة لشركة "بريتش بتروليوم"، حقل "غزة مارين" على مسافة 36 كم من شواطئ قطاع غزة، حيث يُقدَّر إجمالي المخزون الاحتياطي للحقل بما يقارب تريليون قدم مكعبة من الغاز.