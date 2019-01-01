الأهلي يجري تدريبات بدنية مكثفة بمعسكر إسبانيا

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص تدريبات بدنية مكثفة خلال المران الصباحي اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب "لافينكا" بمدينة أليكانتي الإسبانية، التي تستضيف معسكر الإعداد الخارجي للفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره "أوكام" الإسباني يوم الاثنين المقبل، بآخر المباريات الودية للفريق بالمعسكر الخارجي الذي يأتي تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.



وطلب المدير الفني الأوروجواياني، مارتن لاسارتي، من أليخاندرو مخطط الأحمال وضع برنامج بدني خاص للرباعي الدولي محمد الشناوي ومروان محسن وأيمن أشرف ووليد سليمان، حيث يرغب مدرب الأهلي في وصول اللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية المناسبة لتتماشى مع مستوى باقي الفريق الذي بدأ معسكر الإعداد يوم السبت الماضي.



ومن المقرر أن ينضم الرباعي الدولي إلى معسكر الفريق مساء اليوم فور وصولهم إلى إسبانيا بعد فترة الراحة التي منحها لهم الجهاز الفني عقب نهاية مشوار المنتخب الوطني في النهائيات الأفريقية.