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مصر

الاحصاء: ارتفاع فاتورة اللحوم والأسماك المستوردة خلال 2019

السبت 13/يوليه/2019 - 03:53 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن واردات المصريين من السلع الاستهلاكية غير المعمرة ارتفعت إلى 1.2 مليار دولار خلال الأربعة اشهر الأولى من عام 2019 مقابل 1.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وجاءت واردات المصريين من لحوم بقيمة 173.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 136.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018 بزيادة قدرها 36.8 مليون دولار خلال عام.

وأضاف الإحصاء ان واردات الأسماك ارتفعت إلى 100.6 مليون دولار خلال 2019 مقابل 80.3 مليون دولار خلال عام 2018 بزيادة قدرها 20.2 مليون دولار، كما ارتفعت الواردات من أبقار وجواميس حية إلى 21 مليون دولار مقابل 8.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
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