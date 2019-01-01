نقل 5 للمستشفى في اليوم السابع من مهرجان الثيران بإسبانيا

قال الصليب الأحمر اليوم السبت، إن خمسة أشخاص نقلوا للمستشفى للعلاج من إصابات لحقت بهم في اليوم السابع من مهرجان سان فيرمين السنوي لركض الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية.



وفي كل صباح في الفترة من السابع من يوليو إلى الرابع عشر من الشهر يصطف آلاف الاشخاص، يرتدي كثيرون منهم قمصانا بيضاء وأوشحة حمراء، في الشوارع الضيقة للمدينة التي يعود تاريخها للعصور الوسطى للركض مع الثيران في تقليد مستمر منذ قرون.



وفي مطاردة لمسافة 875 مترا تركض ستة ثيران ذات نزعة هجومية من حظيرتها إلى حلبة المصارعة بينما يحاول البعض الذي يركض بجوارها تفادي الإصابة بقرون الثيران أو السقوط تحت حوافرها.



وقال الصليب الأحمر إن الثيران لم تصب أيا من العدائين الذين شاركوا في المهرجان اليوم وأوضحت أن شخصين أصيبا في الذراع نتيجة السقوط وأصيب آخران بكدمات في الرأس بينما أصيب الأخير في الصدر.

ويقتل المصارعون الثيران في وقت لاحق من اليوم في حلبة المصارعة.