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رياضة

لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الأخيرة لسباق بريطانيا لفورمولا 1

السبت 13/يوليه/2019 - 03:00 م
جريدة الدستور
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تفوق شارل لوكلير على زميله سيباستيان فيتل؛ لينهي ثنائي فيراري في المركزين الأول والثاني في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات اليوم السبت، بينما جاء لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم في المركز الثالث مع مرسيدس.

وسجل لوكلير أفضل زمن للفة وبلغ دقيقة واحدة و25.905 ثانية باستخدام الإطارات اللينة في ظل أجواء باردة وممطرة ومتفوقا بفارق 0.026 ثانية على زميله فيتل بطل العالم أربع مرات والذي فاز على حلبة سيلفرستون الموسم الماضي.

وقطع هاميلتون، الذي فاز بأربعة من بين آخر خمسة سباقات على حلبة سيلفرستون، أسرع لفة له في دقيقة واحدة و25.954 ثانية فيما جاء بيير جاسلي سائق رد بول في المركز الرابع متفوقا من جديد على ماكس فرستابن زميله في الفريق.

وكان الفاصل بين أول ثلاثة هو 0.049 ثانية وهو ما يشير إلى احتمال صراع قوي في التجارب التأهيلية بعد ظهر اليوم. وانطلق هاميلتون من المركز الأول في سيلفرستون، والتي جرى استخدامها كمهبط طائرات خلال الحرب العالمية الثانية، في اخر أربع سنوات.

واحتل فالتيري بوتاس، الذي كان الأسرع في التجارب الحرة أمس مع مرسيدس، المركز السادس.
ويتراجع السائق الفنلندي صاحب اللحية الخفيفة بفارق 31 نقطة في الترتيب العام خلف هاميلتون بطل العالم خمس مرات عقب إقامة تسعة من بين 21 سباقا هذا الموسم. وفاز مرسيدس بثمانية سباقات منها.
وفاز فرستابن بالسباق الماضي والذي أقيم في النمسا.

وقدم السائق البريطاني الصاعد لاندو نوريس أداء رائعا مع مكلارين المدعوم بمحركات رينو ليحتل المركز السابع متفوقا على ثنائي رينو المؤلف من نيكو هولكنبرج ودانييل ريتشياردو.
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