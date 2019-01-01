الكشف عن سبب رحيل زيدان عن معسكر ريال مدريد في كندا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، غادر معسكر الفريق في مونتريال بكندا، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لإحدى شقيقاته.



وقالت صحيفة "أوكي ديارو - okdiario" الإسبانية إن زيدان اضطر للعودة من كندا إلى إسبانيا في اليوم الرابع من معسكر الفريق الملكي، وقبل وقت قصير من بدء تدريب الجمعة، بعد أن علم بتدهور الحالة الصحية لإحدى شقيقاته التي تعاني من مرض خطير، وقرر أن يكون إلى جوار عائلته.



وأعلن ريال مدريد، أمس الجمعة، في بيان رسمي: "مدربنا زين الدين زيدان سيغيب عن فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد في كندا لأسباب شخصية، وحتى عودته ستكون التدريبات بقيادة المدرب الرئيسي ديفيد بيتوني".



وسيخوض ريال مدريد مباراة ودية ضمن معسكره التحضيري الأول للموسم الجديد ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم 20 يوليو الجاري، في هيوستن الأمريكية.