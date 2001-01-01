"طالبان" تعلن مسئوليتها عن قتل جندي أمريكي في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، مسئوليتها عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي أمريكي بوسط البلاد في وقت سابق اليوم السبت.



وقالت الحركة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إنها استخدمت عبوة ناسفة لاستهداف سيارة تابعة للقوات الأمريكية في مقاطعة "سيد آباد" بإقليم "وردك" الواقع وسط البلاد، ما أدى إلى مصرع الجندي.



كانت مهمة الدعم الحازم التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" فى أفغانستان، قد أعلنت مقتل هذا الجندي.



يذكر أن 2300 جندي أمريكي قد لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 20 ألفا و400 آخرين في أفغانستان منذ عام 2001.