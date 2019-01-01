السولية: لاعبو الأهلي سيقاتلون للاحتفاظ بلقب الدوري

قال عمرو السولية لاعب وسط الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إن فريقه سيقاتل خلال المئة والثمانين دقيقة المتبقية له في عمر المسابقة المحلية هذا الموسم من أجل تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيين والرد على المشككين في قدرة الأهلي على الاحتفاظ باللقب.



وتتبقى مباراتان للأهلي، الفائز باللقب في آخر ثلاثة مواسم، حيث يواجه المقاولون العرب يوم 24 هذا الشهر قبل الصدام مع الزمالك في مباراة قمة قد تكون حاسمة للقب.



وقال السولية إن فريقه يسير بخطوات ثابتة لتحقيق هدفه الأساسي بالفوز بلقب الدوري "وهناك حالة من التركيز الشديد يعيشها الجميع في معسكر إسبانيا هي أحد أهم العوامل التي ستقربنا من الفوز باللقب".

وأضاف في تصريحات لموقع الأهلي على الانترنت اليوم السبت "بطولة الدوري تحتاج إلى 180 دقيقة من التركيز والأداء بإخلاص في الملعب لحسم اللقب" مشيرا إلى أن لاعبي الفريق يشعرون بما تشعر به الجماهير من ضرورة الفوز بالدوري.



وأشار السولية إلى أن بطولة الدوري هذا الموسم مختلفة عن كل البطولات السابقة "بعد تشكيك البعض في قدرة الفريق على تحقيق هذا اللقب بعد تأخره في ترتيب جدول المسابقة خلال الأسابيع الأولى".



وتابع "لم يكن لدي شك ولو للحظة واحدة في القدرة على الرد على هذه التشكيك بشكل عملي من خلال العودة لاعتلاء القمة والاقتراب بشكل كبير من حسم اللقب. هذا يعكس الروح القتالية للفريق وسنقاتل من أجل حسم اللقب لصالحنا. لاعبو الأهلي لا يعرفون اليأس وأي خسارة أو تعادل كانت تترك حالة من الحزن والإحباط لفترة مؤقتة خاصة أنه لا يوجد لاعب مقصر بالفريق. هناك عوامل عديدة أخرى تلعب دورا في النتائج. لكن في النهاية تربع الأهلي على القمة".



وأكد السولية أنه سيقاتل للانضمام لمنتخب مصر الذي يعتبر ارتداء قميصه "شرفا لا يضاهى" مشيرا إلى أنه سيستمر في الاجتهاد من أجل تحقيق أحلامه خلال الفترة القادمة.