عرض فنى مشترك بين أوبرا القاهرة وسان كارو بنابولى

صرح سفير مصر فى إيطاليا، هشام بدر، بأن احتفال السفارة المصرية فى روما بالعيد الوطني لمصر في ذكرى مرور ٦٧ عامًا على ثورة ٢٣ يوليو المجيدة تخلله تقديم عرض أوبرالى مشترك من 5 مغنيين مصريين بأوبرا القاهرة و4 مغنيين إيطاليين من أوبرا سان كارو بنابولى لمدة 45 دقيقة، حيث أبرز العرض التمازج بين الثقافتين المصرية والإيطالية، والروابط القوية التى تربط الشعبين المصرى والإيطالى فى مجال الثقافة والفنون.



وأشار السفير هشام بدر إلى أن العرض الأوبرالى المصرى الإيطالى المشترك، نال إعجاب وإشادة الحضور، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ اتفاق التعاون الثقافى بين وزارة الثقافة المصرية وأوبرا سان كارو الإيطالية.



وأوضح السفير بدر أن الحفل شهد مشاركة ما يقرب من 1300 شخص من كبار المسئولين بالحكومة الإيطالية ووزارات الخارجية والداخلية والتنمية الاقتصادية، ونائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى، وعدد كبير من أعضاء البرلمان الإيطالى، علاوة على رؤساء ومسئولى كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى مصر ورؤساء وأعضاء السفارات والبعثات الدائمة الأجنبية فى إيطاليا، فضلا عن كبار المسئولين بمنظمات الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمى وصندوق الإيفاد، إضافة إلى بعض قيادات ورموز الجالية المصرية فى روما، ولفيف من الشخصيات المرموقة والبارزة فى المجتمع الإيطالى.



وقد ألقى السفير بدر كلمة فى بداية الحفل استعرض فيها الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر، والتى شملت كافة أوجه مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على إقامة شبكة من الطرق الحديثة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وبناء عدد من المدن الجديدة وأبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التى أُفتتح مطارها الجديد بشكل تجريبى مؤخرًا، وهى الإنجازات التى تهدف إلى بناء مصر الحديثة وتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى.



ونوه السفير بدر فى كلمته بالتطورات الإيجابية بملف العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا باعتبارهما ركيزتى الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والرخاء فى منطقة المتوسط، وهو ما انعكس فى الحوار المتواصل بين قيادتي البلدين خلال العام الماضى بهدف بحث سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد السفير المصري بالشراكة المصرية الإيطالية فى مجال النفط والغاز وتنامى حجم التبادل التجارى والسياحى بين مصر وإيطاليا فى العام المنصرم، حيث تعد إيطاليا ثانى أكبر شريك تجارى لمصر بدول الاتحاد الأوروبى. كما نوه بالجهود المصرية في إطار رئاستها للاتحاد الأفريقى لاسيما الإعلان عن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ فى القمة الأفريقية الأخيرة فى نيامى بالنيجر، والتى تأتي تتويجًا لجهود الرئاسة المصرية لدفع آليات التكامل الاقتصادى والتجارى بين الدول الأفريقية.