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محافظات

بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بأسيوط

السبت 13/يوليه/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
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بدأت اليوم السبت فى محافظة أسيوط امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية؛ حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ومن جانبه، تفقد صلاح فتحي بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عدد من لجان الامتحان شملت لجنة مدرسة "الشهيد ياسر عزت بالنخيلة التابعة لإدارة أبو تيج التعليمية ولجنة مدرسة "الخلفاء الراشدين" ولجنة مدرسة أولاد إلياس الإعدادية بإدارة صدفا التعليمية.

واطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على انتظام سير الامتحانات في أول أيامها موجهًا بضرورة التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وذلك لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.

واستفسر "بدوي" من الطلاب على مستوى الامتحان وعدم خروجه عن المقرر الدراسي، مطالبا بعدم خروج الطلاب من اللجان حتى انتهاء فترة اللجنة ومواجهة أي حالات غش، لافتا إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط يشدد على ضرورة محاربة الغش داخل اللجان بكل أشكاله.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق اليوم أية شكاوي من الامتحانات.
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