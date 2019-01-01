لجنة متخصصة من جامعة الوادي الجديد لبحث احتياجات قرية الشركة بالخارجة

قرر رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، اليوم السبت، تشكيل لجنة متخصصة لبحث الاحتياجات العاجلة لأهالي قرية الشركة شمال مدينة الخارجة، وتحديد ما يمكن للجامعة المساهمة في توفيره، وذلك في ضوء خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية.



وأكد طنطاوي أن الجامعة ستوفر كافة السبل والخدمات الممكنة للمحافظة، وستقوم خلال الفترة المقبلة بتسيير قوافل بيطرية وزراعية وصحة نفسية وغيرها من القوافل الأخرى في ظل وجود 6 كليات بالجامعة فضلا عن استمرار إجراءات إنشاء كليات أخرى.



يذكر أن جامعة الوادي الجديد وضعت خطة لتطوير قرية الشركة التابعة لمركز الخارجة وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي بمساهمة الجامعات في تطوير القرى والأحياء، حيث تم تفعيل هذه الخطة الشهر الماضي وعرض أهالي القرية مجموعة من الاحتياجات العاجلة وطالبوا الجامعة بمساعدتهم على توفيرها، وبعرض تلك الاحتياجات على رئيس الجامعة قرر تشكيل لجنة متخصصة لبحث تلك الاحتياجات وتحديد ما يمكن للجامعة المساهمة في توفيره.