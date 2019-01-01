إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب "توك توك" في أسوان

وقع حادث انقلاب "توك توك" بطريق منطقة السد العالي شرق بمحافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.



وتلقى مرفق إسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلي، اليوم، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بطريق منطقة السد العالي، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور، ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة لعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة والاطمئنان عليهم، وتلقى العلاج اللازم.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.



الجديد بالذكر، أن مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لديه استعدادات قصوى وتأهب لاستقبال أي حالة ومن أي نوع، ويضم فريقا كاملا من أطباء متخصصين بالطوارئ، للتعامل مع هذه الإصابات.