"قسد" تعلن مقتل "العقل الاقتصادي" لداعش بريف دير الزور

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن مقتل أحد أهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي يوصف بأنه "العقل الاقتصادي" للتنظيم، بريف دير الزور.



وذكرت قسد- في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- أن قواتها الخاصة، وبالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تمكنت من قتل الإرهابي ثابت صبحي فهد الأحمد، أحد أهم عناصر تنظيم داعش، في منطقة الصور، بريف دير الزور.



وأضاف البيان أن القوات المشاركة في العملية حاولت إلقاء القبض عليه حيا، لكنه لم يمتثل للأوامر بالاستسلام، وأطلق النار على عناصر قسد فردوا عليه بالمثل، ما أدى إلى مقتله على الفور.



وأوضح البيان أن القوات عثرت على أسلحة نوعية وهواتف محمولة في المنزل الذي يقطنه الأحمد.



واختتم البيان بالتذكير بأن الأحمد كان واحدا من أكبر ممولي داعش، والمسئول عن بيع النفط وتهريبه، ويعتبر العقل الاقتصادي للتنظيم الإرهابي.