طالبان الأفغانية تعلن مسئوليتها عن هجوم غرب البلاد

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، مسئوليتها عن الهجوم على أحد الفنادق في منطقة "قلعة نو" بإقليم "بادغيس"، الواقع غربي البلاد.



وأشارت الحركة- حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- إلى اندلاع اشتباكات بين مقاتليها وقوات الأمن الأفغانية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين من منفذي الهجوم على الفندق.