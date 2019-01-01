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مصر

"ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى" ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية

السبت 13/يوليه/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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عَقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي" بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبي.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة المهندس كريم عزت، أن الندوة تتضمن عددًا من المحاور حول ريادة الأعمال في مصر بوجه عام وفى محافظة الإسكندرية بصفة خاصة، والتعريف بالدور الذي تقوم به المنظمات والهيئات المختلفة في الإسكندرية لدعم منظومة ريادة الأعمال بهدف تلبية الاحتياجات المجتمعية؛ والحديث عن المفاهيم المختلفة عن ريادة الأعمال.

وأشار "عزت" إلى أن الندوة التي أقيمت بحضور كل من المهندس أحمد بسطاوي، مدير إحدى الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال؛ تأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النقابة والشركة.

وأعلن رئيس اللجنة عن تفعيل أول أهداف البروتوكول من خلال إقامة "Businessclub" لمدة ثلاثة أشهر لصالح المهندسين الراغبين في إقامة مشروعو سواء لمن لا توجد لديه فكرة أو صاحب فكرة أو بالفعل صاحب مشروع قائم؛ موضحًا أنه سوف يتم إعلان التفاصيل الخاصة بذلك في الفترة القادمة.
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