مدرب منتخب الجزائر يتفقد أرضية ملعب استاد القاهرة

تفقد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، أرضية ملعب استاد القاهرة التي ستقام عليها مباراة فريقه أمام نيجيريا في التاسعة مساء غد الأحد، في إطار نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.



وعاين جمال بلماضي أرضية ملعب استاد القاهرة، خاصة أنها أول مباراة سيخوضها الفريق الجزائري على هذا الملعب بالبطولة، وتفقد كذلك غرف الملابس وأبدى إعجابه الشديد بها.



ويخوض المنتخب الجزائري الذي أحرز لقبه الوحيد على أرضه عام 1990، مباراته المقبلة، مساء الأحد، في استاد القاهرة الدولي، ضد نيجيريا المتوج ثلاث مرات آخرها عام 2013، علمًا بأنه غاب عن النسختين الأخيرتين.



وفي مؤتمر صحفي عشية نصف النهائي الأول الذي تخوضه الجزائر في أمم إفريقيا منذ 2010، قال بلماضي إن البطولة التي توج بها محاربو الصحراء تعود إلى "وقت طويل، وكانت على أرضنا. هذه (النسخة الحالية) بعيدة عن الديار، وستكون أصعب بالتأكيد".