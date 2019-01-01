مصرع شخصين وإصابة 12 فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون في حادث تصادم سارة نقل ثقيل "تريلا" بسيارة نقل ركاب "سيرفيس" على طريق السنبلاوين- الزقازيق.



وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى السنبلاوين 14 شخصًا، بينهم مصابان في حادث تصادم على طريق السنبلاوين - الزقازيق.



وحصلت "الدستور" على أسماء المتوفين، وهم "عبدالله إبراهيم عبد الله، 42 سنة، ومقيم بديرب نجم - محمد صفوت أبوهاشم، 43 سنة"، وأسماء المصابين هم: "محمود محمد أبو القمصان، ٢٦سنة - أسامة علي السيد علي،23 سنة تم التحويل جراحة قلب وصدر - عبد الله شعبان المصري، 24 سنة - عادل محمد لبيب، 29 سنة - محمد نصر مصطفى، 45 سنة، تحويل جراحة قلب وصدر - محمد عزت السيد، 24 سنة - حسن عبد المنعم حسن، 40 سنة، تحويل جراحة قلب وصدر - محمود عبده إبراهيم، 30 سنة - كمل سليم نجاتى، 22 سنة - عبد الله شعبان المصري، 20 - محمد محفوظ محمد 40 تحويل جراحة مخ وأعصاب - عمر عزت السيد، 24 سنة".



ومن جهته أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، مشيرا إلى أنه تم تحويل 3 من المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وحجز 9 آخرين بمسشتفى السنبلاوين لحين استقرار حالتهم الصحية.