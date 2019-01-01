بعثة منتخب بنين تغادر القاهرة بعد الخروج من أمم إفريقيا

غادرت بعثة منتخب بنين الأول لكرة القدم القاهرة اليوم السبت، متوجهة إلى بلادها بعد خروجها من بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام حاليا في مصر.



وكانت البعثة قد قامت بزيارة الأهرامات، وأبدى أفراد البعثة إعجابهم بالحضارة والآثار العريقة التي مر عليها آلاف السنين، معربين عن سعادتهم بالتواجد في القاهرة ومشاهدة هذه المعالم الأثرية.



وكان منتخب بنين قد خسر أمام المنتخب السنغالي في المباراة التي جمعت المنتخبين في دور ربع النهائي لبطولة أفريقيا يوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي من خلال هدف نظيف ليتأهل السنغال للدور نصف النهائي ويودع بنين البطولة.