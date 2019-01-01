إصابة 25 شخصًا في زلزال جنوبي الفلبين

أُصيب ما لا يقل عن 25 شخصًا جراء زلزال بلغت شدته 5.5 على مقياس ريختر ضرب جنوبي الفلبين وتسبب في إلحاق ضرر بالعديد من المنشآت.



وأفاد معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل بالفلبين- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت- بأن مركز الزلزال وقع على بعد 7 كيلو مترات جنوب شرق بلدة (كاراسكال) بمحافظة (سوريجاو دل سور)، وشعر به المواطنون في المحافظات النائية، وتم رصد حدوث هزات ارتدادية.



كما أوضح المجلس الوطني للتخفيف من مخاطر الكوارث وإدارتها أن الزلزال تسبب في انهيار سقف كنيسة كاثوليكية ودمار سوق عام في بلدة (كارمن) بالمحافظة المشار إليها آنفًا، كما لحقت "أضرار جسيمة" لكنسية أخرى ببلدة (لانوزا) وتضرر العديد من المنازل وحدوث تشققات ودمار بها.