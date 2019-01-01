إنتر قد ينسحب من صفقة لوكاكو.. ويحدد البديل

استقرت إدارة نادي إنتر ميلان، على بديل البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حالة فشل استقطابه إلى الدوري الإيطالي.



إنتر ميلان وضع لوكاكو ضمن دائرة أهدافه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن المغالاة من قبل إدارة يونايتد في سعر البلجيكي قد تقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.



إدارة يونايتد حددت 80 مليون يورو للاستغناء عن لاعبها البلجيكى، إلا أن إنتر ميلان اكتفى بتقديم عرض قيمته 30 مليون يورو.



اللاعب الدولي البلجيكي وجد على مقاعد بدلاء مباراة مانشستر يونايتد الودية مع بيرث جلوري، وأصر أولي جونار سولشاير أن الأمر كان بسبب الإصابة.



بيبي ماروتا، المدير الرياضي للنيراتزوري، سُئل خلال معسكر تدريب إنتر في لوجانو عما إذا كان متفائلًا بشأن صفقة لوكاكو ليرد قائلًا: "أنا دائمًا متفائل بشأن كل شيء".



وحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن إنتر ميلان بدأ التفكير في التعاقد مع أنتي ريبيتش، لاعب أينتراخت فرانكفورت، الذي قد يكلف خزينة النادي الإيطالي 40 مليون يورو فقط.



الدولي الكرواتي يسبق له اللعب في صفوف أندية الدوري الإيطالي، مثل فيرونا وفيورنتينا.



في الموسم الماضي، سجل 10 أهداف، وصنع ستة تمريرات حاسمة خلال 38 مباراة شارك فيها بقميص إينتراخت في مختلف البطولات.