سيسيه: أصبحت قريبًا من تحقيق كأس الأمم

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أنه أصبح قريبا جدا من الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر.



ويلتقي المنتخب السنغالي نظيره التونسي، غدًا الأحد، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.



وقال سيسيه، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لدى أمل كبير في تحقيق اللقب، خاصة أن منتخب السنغال لم يصل إلى الدور نصف النهائي منذ ١٣ عامًا، وأن ما أسعي إليه حاليا هو التفكير في الخطوة القادمة، وهو الفوز على تونس غدا".



وأضاف: "لعبنا في البطولة مع منتخبات قوية، ولكن منتخب تونس ذو طابع مختلف عن الجميع، وأنا أقدر هذا، وسأتعامل فنيا بشكل جيد مع هذا الأمر".



وواصل سيسيه: "منتخب تونس يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ وخط وسط مميز جدا".



واختتم سيسيه تصريحاته: "إذا كان جريس يعرف السنغال، فأنا أيضا أعرف لاعبي تونس جيدا، المنتخب التونسي أداءه تطور بشكل كبير، والأزمة التي أواجهها هي أن تونس تلعب بطرق لعب معقدة ومبتكرة وهذا ما يميزهم".