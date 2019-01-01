الهجرة: نحتاج لمزيد من تحرك الكيانات المصرية بالخارج

انعقدت 3 ورش عمل ناقشت موضوعات تهم المصريين بالخارج، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من انطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، متمثلة في الاستثمار في مصر وفرص القطاع السياحي وقضايا أخرى متعلقة بخدمات حكومية.



وترأس ورشة عمل عن مناخ الاستثمار اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وشارك فيها ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة والمالية وكذلك البنك المركزي المصري.



وناقشت ورشة العمل الجهود الحكومية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وكافة المشروعات والبنية التحتية التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ جيد لجذب الاستثمارات، كما ناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والخريطة الاستثمارية المصرية التي يتم تحديثها كل ثلاث شهور.



كما تناولت الورشة مناقشة قانون الاستثمار الجديد والحوافز الرئيسية التي يتيحها، وكذلك البنية التحتية المتكاملة التي قامت بها الدولة للتسهيل على المستثمرين، وأيضًا تطرق الحديث إلى سبل فض المنازعات الاستثمارية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر استكمالا لمسيرة التنمية.



وانعقدت أيضًا ورشة عمل ناقشت قضايا هامة متعلقة بخدمات حكومية، برئاسة المستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية، وكذلك مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الجوازات والهجرة.