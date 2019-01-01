بالصور.. منتخب بنين يغادر مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة قبل قليل منتخب بنين بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية 2019.



وأجرى فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران إجراءات سفر المنتخب بصالة ٤ المخصصة لمغادرة الفرق المشاركة.



وتقدم وزارة الطيران، كافة التسهيلات اللازمة لتوديع البعثات الإفريقية والوفود المشاركة والمشجعين للبطولة، من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر.



وشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الافريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يستمر وصول المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.