التنمية المحلية: دعم القرى الأكثر فقرا يتم بناءً على معايير

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن عملية اختيار القرى الأكثر فقرا لبدء تنميتها، يتم بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.



وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة 3 مليارات جنيه لبدء تنفيذ مشروعات العام المالى 20192020، وتم بالفعل إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير للبدء في التنفيذ.



كما تم رصد اعتمادات مالية خلال هذا العام قدرها 451 مليون جنيه لتطوير قرى المرحلة الثانية وفقًا للاحتياجات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة والتي تم حصرها من خلال لجان مشتركة من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والسادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات.