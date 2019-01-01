باحث بريطاني: لماذا رحب ترامب بـ"تميم" صديق إيران؟

تساءل الكاتب السياسي والباحث في شئون الأمن الدولي بجامعة برادفورد الإنجليزية "بول روجرز"، عن الأسباب الكامنة وراء الترحيب الأمريكي بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم علاقته الوطيدة مع إيران.



وفي مقال له بعنوان "لماذا رحب ترامب بصديق إيران؟" المنشور على موقع "Open Democracy"، أشار "روجرز" إلى أن اللقاء الأخير بأمير قطر جاء في ظل تصاعد الخلاف الخليجي بين الدوحة ودول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر"، وهى حلفاء مقربين للولايات المتحدة.



وأضاف، أن الصعوبة الأخرى بالنسبة للولايات المتحدة، تكمن في العلاقات الدبلوماسية التي تقيمها قطر مع إيران لا سيما في ظل تفاقم الخلافات بين طهران وعدد من دول الخليج، وبطبيعة الحال، مع الرئيس ترامب ذاته.



وقال الباحث الأمريكي، إنه من المؤكد أن قطر فتحت بابًا دبلوماسيًا لحركة "طالبان"، إلا أن دعمها للجماعات المتطرفة أمر مختلف، كما أن المشكلة الأكبر تتمثل في قناة "الجزيرة" المدعومة من الحكومة القطرية والتقارير النقدية عن أنظمة الشرق الأوسط التي تبثها.



وأشار "روجرز"، إلى أن إحدى المفارقات الكثيرة هى أن البنتاجون نشر مؤخرًا سربًا من مقاتلي الشبح من طراز F-22 في قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية بقطر، لتعزيز قدراته ضد إيران، فيما تعد قطر هي الحليف الوحيد لإيران بين دول الخليج.



والمفارقة الأخرى هي أن قائد القوات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال "تشارلز والد" الذي قام ببناء "العديد" لأول مرة، يزعم الآن أن ترامب يجب أن يهدد بإغلاق القاعدة والانسحاب من قطر بسبب علاقاتها مع إيران.



وأكد "روجرز" أن كل هذا التعقيد، يدفع للسؤال عن سبب استقبال الأمير القطري بهذا الترحيب من قِبَل ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع رغم علاقته بإيران.



وأوضح في ختام تقريره، أن الكثيرين في البنتاجون لا يرحبون بخيار الحرب مع طهران، كذلك المقربين من "ترامب" يحثونه على توخي الحذر، لافتًا إلى أنه ربما يمكن لقطر أن تلعب دورًا في هذا الأمر بين البلدين، كما أشار إلى أن قطر تعد دولة غنية، ولغة المال هي اللغة التي يتحدث بها "ترامب".