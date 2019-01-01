حلت الإمارات ضمن أفضل 30 دولة في جودة الحياة، بحسب تقييم منتصف عام 2019 الصادر عن مؤسسة «نومبيو»، متفوقة على بعض من أعرق الدول مثل فرنسا وسلوفاكيا وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وإيطاليا ورومانيا واليونان، حيث جاءت في المركز 26.



كما حلت الدولة في المركز الثاني في مؤشر الأمن الفرعي متفوقة على كل من اليابان وتايوان وهونج كونج وجورجيا وسويسرا وفنلندا وسنغافورة، وقيم المؤشر تصنيف الدولة بالعالي جدًا برصيد 88.44 نقطة. أيضًا حلت الدولة في المركز 40 عالميًا في مؤشر الرعاية الصحية متقدمة على آيسلندا والصين وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول مع تصنيف «عالٍ».



وقالت نومبيو: إنها اعتمدت عدة مؤشرات في تصنيف الدول الذي ضم 136 دولة على عدة عوامل توزعت على: مؤشر جودة الحياة (الأعلى هو الأفضل) وهو تقييم لنوعية الحياة الإجمالية باستخدام صيغة تجريبية تأخذ في الاعتبار مؤشر القوة الشرائية، ومؤشر التلوث، ونسبة سعر المنزل إلى الدخل، ومؤشر تكلفة المعيشة، ومؤشر السلامة (الأعلى أفضل)، ومؤشر الرعاية الصحية ومؤشر الوقت لتخفيف حركة المرور (أقل هو أفضل) ومؤشر المناخ.



ولجمع البيانات، اعتمدت نومبيو على مدخلات المستخدم والبيانات التي تم جمعها يدويًا من مصادر موثوقة (مواقع محلات السوبر ماركت ومواقع شركات سيارات الأجرة والمؤسسات الحكومية ومقالات الصحف والممسوحات الأخرى وما إلى ذلك).