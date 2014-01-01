20 مليون دولار دعمًا إضافيًا لمكافحة فيروس "إيبولا" في الكونغو

ضاعفت ألمانيا واليابان وأستراليا دعمها الخاص بمكافحة تفشي فيروس "إيبولا"، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قررت تقديم 20 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، في إطار جهودها لمكافحة الفيروس.



وقال وزير التنمية الألماني جيرد مول: "لقد تعلم المجتمع الدولي مما عاناه مواطنو غرب إفريقيا بسبب وباء إيبولا القاتل.. نحن بحاجة إلى التحرك بشكل سريع وأكثر فاعلية ضد هذا المرض المدمر".



وتعد برلين واحدة من كبرى الدول المانحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهاتها لمنع تفشي فيروس إيبولا، حيث قدمت حوالي 85 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 75 مليون يورو) على مدار خمس سنوات، لتمويل برامج حالات الطوارئ الوبائية التابعة للبنك الدولي، كما تعد ألمانيا واحدة من كبرى الجهات الحكومية المانحة للتحالف العالمي للقاحات، الذي يوفر لقاحات ضد فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



يذكر أن تفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا أدى إلى وفاة أكثر من 11 ألف شخص، بين عامي 2014 و2015، وتم احتواء تلك الأزمة بعد استجابة دولية عاجلة.