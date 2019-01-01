مقتل وإصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 8 آخرون بجروح خطيرة، إثر اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بشاحنة قلابة في ولاية "أتر برديش".



ونقلت قناة (إنديا تي في) الهندية عن الشرطة قولها: "إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متوجهة من مدينة "دهرادون" إلى مقاطعة "لكيمبور خيري" بالولاية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث.



ولم تشر القناة إلى أسباب وملابسات هذا الحادث.

