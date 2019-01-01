الإمارات تدشن وحدة ضخ مياه متكاملة وتزود مستشفى بأكسجين في اليمن

دشنت الإمارات وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي ضرا ومعربه بمديرية نصاب في محافظة شبوة جنوبي اليمن، يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة.



وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد الشامسي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت - أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تستهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة، وتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، لافتا إلى سعي الإمارات الحثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة التي تعاني شحا فيها.



وفي السياق ذاته، زودت الإمارات مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع بـ295 أسطوانة أكسجين للمرة الثالثة خلال العام الحالي.



يذكر أن الإمارات قد زودت المستشفى بـ180 أسطوانة "دفعة أولى"، تبعتها بدفعة ثانية شملت 180 أسطوانة ثم الدفعة الثالثة 295 أسطوانة ليصل العدد الإجمالي إلى 655 أسطوانة حتى الآن.