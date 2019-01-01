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محافظات

عودة 241 مصريًا من ليبيا ووصول 125 شاحنة عبر منفذ السلوم

السبت 13/يوليه/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
ا ش ا
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عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 241 مصريًا بينهم 196 سافروا بصورة شرعية و45 بصورة غير شرعية، كما وصلت 125 شاحنة قادمة من منفذ مساعد الليبي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر- في بيان اليوم السبت- إنه تم إنهاء إجراءات سفر 878 شخصا عبر المنفذ منهم 65 مصريًا و813 ليبيًا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 125 شاحنة قادمة من الجانب الليبي.
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