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منوعات

شقيقة كيم كارداشيان تدعو لاتباع "الكيتو"

السبت 13/يوليه/2019 - 01:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت كورتني الأخت الكبرى لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على موقعها، أنها عادت لاتباع حمية الكيتو الغذائي التي حافظت على إبقاء جسمها في أفضل حال.

وكتبت كورتني قائلة وفقًا لموقع «هيلث لاين»: في تجربتي، وجدت أن أفضل طريقة لتدريب جسمي على كبح الرغبة الشديدة للسكر، وحرق الدهون، وفقدان الوزن تكمن في اتباع هذا النظام الغذائي.

يشار إلى أن حمية الكيتو الغذائية تعتمد على تخفيض مقدار الكربوهيدرات التي تدخل إلى الجسم، ما يضعه في حالة تسمى «الكيتوزية» وهو يحول الدهون إلى الكيتونات في الكبد؛ فيزيد من إمدادات الطاقة إلى الدماغ.

ويعمل "رجيم الكيتو" على إجبار الجسم على التوقُّف عن إحراق مخزون الطاقة المفضَّل لديه - الجلوكوز من الكربوهيدرات، والبدء بالمقابل في إحراق مخزون الدهون للحصول على الطاقة، إلا أنه يدعو إلى استهلاك الدهون الصحيَّة، وهذا يعني أن أركانه مأكولات، كالأفوكادو وزيت جوز الهند واللحم وقشرة جوز الهند والزيتون والدهون الحيوانيَّة أو الدجاج والزبدة والأسماك الدهنية (السلمون والسردين) والمكسَّرات والبذور.
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